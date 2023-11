Lokasi Berburu Pakaian dan Barang Vintage Terbaik di New York – Ada rencana untuk jalan – jalan ke New York dalam waktu dekat? Jangan lupa untuk mampir ke beberapa lokasi belanja yang terkenal di kawasan tersebut. New York memiliki sederet daya tarik yang mampu membuat wisatawan asing berkunjung. Selain menawarkan tempat wisata yang menarik, beberapa kota di New York memiliki …