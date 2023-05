Lokasi Berburu Pakaian dan Barang Vintage Terbaik di New York – Ada rencana untuk jalan – jalan ke New York dalam waktu dekat? Jangan lupa untuk mampir ke beberapa lokasi belanja yang terkenal di kawasan tersebut. New York memiliki sederet daya tarik yang mampu membuat wisatawan asing berkunjung. Selain menawarkan tempat wisata yang menarik, beberapa kota di New York memiliki tempat berbelanja terbaik dengan tawaran harga yang sangat murah.

Berkunjung ke New York tidak lengkap jika tidak berbelanja. New York adalah surga belanja para wisatawan asing. Banyak yang menikmati liburan ke kota ini hanya untuk berbelanja. New York memiliki beberapa toko belanja terbaik yang wajib dikunjungi para wisatawan asing. Salah satu barang yang sering dicari para wisatawan adalah barang – barang vintage.

New York adalah surganya belanja barang – barang vintage. Berbagai barang bernuansa vintage mulai dari pakaian hingga pernak – pernik bisa ditemukan di kawasan tersebut. Harga jualnya yang murah membuat lokasi belanja ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Tidak hanya menawarkan barang baru saja, banyak toko thrift yang bisa ditemukan di kota tersebut.

Aktivitas paling menyenangkan yang bisa dilakukan di New York adalah thrifting. Saat berkunjung ke kawasan ini, anda akan menemukan ada banyak sekali toko – toko thrift. Dikenal sebagai surganya belanja membuat bermunculan toko thrift yang menjual berbagai barang bekas namun dengan kualitas yang tinggi. Tertarik untuk bebelanja barang vintage di New York? Simak ulasan di bawah ini, anda akan menemukan tempat terbaik untuk berbelanja barang vintage tersebut.

6 Lokasi Belanja Barang Vintage Terbaik di New York

Trend fashion memang selalu berbutar. Saat ini barang – barang vintage menjadi incaran di dunia fashion. Banyak yang tertarik menggunakan pakaian atau barang bernuansa vintage. Termasuk trend fashion yang ada di New York. Barang – barang vinatage ini tengah diburu pecinta fashion. Bagi anda yang tengah berencana berlibur ke New York, jangan lupa untuk ikut berburu barang vintage. Berikut ini ada 6 lokasi yang dijadikan surga belanja barang vintage di New York.

1. Thriftwares

Mencari berbagai pakaian vintage yang menarik? Anda bisa mengunjungi Thriftwares. Melalui toko thrift ini anda bisa menemukan berbagai pakaian yang unik. Berbagai pakaian jenis blus putih klasik memenuhi toko. Toko ini juga menyediakan gaun pesta dan berbagai barang selain pakaian.

Sebagai toko thrift, toko ini dikenal sebagai surga barang – barang antik. Jika beruntung, anda bisa menemukan barang – barang dengan kualitas terbaik namun harganya murah. Karena peminat toko ini sangat banyak, jangan sampai terlewatkan untuk memantau berbagai barang antik yang ditawarkan Thriftwares.

2. Awoke Vintage

Toko pakaian vintage ini dulunya hanyalah toko pakaian berukuran kecil saja. Namun karena barang yang ditawarkannya selalu menarik pembeli, membuat kios kecil ini sekarang berubah menjadi kios pakaian yang cukup besar. Toko ini menjual berbagai pakaian benuansa vintage yang unik.

Pada tahun 2006 toko ini hanyalah kios pasar kecil, namun sejak 2011 toko ini berubah menjadi toko pakaian yang cukup terkenal di Brooklyn dan New York. Berbagai pakaian kece bisa ditemukan di toko ini. Semua jenis pakaian tersedia dengan harga yang sangat terjangkau. Untuk kualitas tidak perlu diragukan lagi. Awoke Vintage memang menjadi tempat terbaik untuk berburu pakaian vintage.

3. Le Grand Strip

Salah satu toko vintage yang menarik untuk dikunjungi adalah Le Grand Strip. Butik ini termasuk toko mewah yang ada di New York. Toko yang dijalankan C.C.Mcgurr ini memang memiliki daya tariknya tersendiri. Bangunan toko 2 lantai ini menyediakan berbagai pakaian vintage tahun 50-an. Pengunjung yang ingin mencari barang – barang klasik bisa memilih toko Le Grand Strip sebagai pilihan terbaik.

4. Crossroads Tranding Co

Ingin berburu barang bekas namun dengan kualitas terbaik? Cobalah untuk datang ke toko Crossroads Tranding Co ini. Berbagai barang yang ada di toko ini merupakan merek bekas. Harga jualnya yang sangat terjangkau membuat toko ini selalu ramai dikunjungi baik warga lokal maupun wisatawan asing. Meskipun barang yang disediakan merupakan barang bekas, barang – barang di toko ini memiliki kualitas yang cukup baik.

5. Known to Man

Mencari gaun untuk ala – ala vintage? Known to Man menjadi toko terbaik untuk berbelanja. Berbagai gaun vintage tersedia di toko ini. Selain menyediakan pakaian, toko ini juga menjual berbagai barang bernuansa vintage. Setiap pengunjung yang datang ke toko ini akan dibuat takjub dengan isi tokonya. Konsep yang diusung toko ini menambah suasana menjadi lebih menarik.

6. 10 Ft Single

Saat berkunjung ke toko ini, anda akan disuguhkan satu ruangan besar yang berisi barang – barang bekas. Ada satu ruangan lagi yang disediakan khusus untuk barang antik asli. Toko ini menjual semua barang vintage dengan harga yang murah. Meskipun barang yang ditawarkan dalam kondisi bekas, kualitas barang di toko ini tidak perlu diragukan. Penataan barangnya yang rapi membuat pengunjung merasa nyaman saat berkunjung.

Itulah enam lokasi terbaik untuk berbelanja di New York. 6 toko tersebut sama – sama menyediakan pakaian hingga berbagai barang vintage terlengkap. Harga yang ditawarkan toko sangat murah, itulah yang membuat ke 6 toko ini direkomendasikan. Tertarik untuk berburu barang vintage di New York? Pastikan 6 toko tersebut masuk ke dalam daftar tempat berbelanja yang wajib anda kunjungi.